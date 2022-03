PÄEVAKÄPP ⟩ Märkamatuks jäänud Marta pole suutnud pooleteise aasta jooksul päris oma kodu leida

Marta on hella hingega kass. Ta ongi selles suhtes täitsa hall hiireke, et tihti leiab ta kassitoas pesas, varjus, magamas. Ta on malbe, ei ole kuri kass ega midagi. Lihtsalt pelgab. Ta on kass kes väga tahaks rahulikku keskkonda, kus ta julgeks uudistada ja looks inimesega kontakti. Aga kartus on, et kuidas keegi teda märkab? Ei ole ta julge painuruja, ega pole tema kasukas haruldast värvi.. tõukassi ei näe temas ka, isegi kui kissitada. See paneb Marta hooldajat muretsema, et millal tema kellelegi silma jääb.