PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib pisike ja sõbralik Virsik

Virsik on armas nöbinina, kes võib kohati veidi arglik tunduda, kuid on tegelikult väga sõbralik ja paimaias. Kui teda silitada, läheb nurrumine kohe lahti ja toidukaussi täites on häälekas näu kohe tulemas. Teda leiab tihti toa keskel madratsil tukkumas ja võimalusel ka pai nautimas. Ta on rahulik preili, kes väga tahaks oma koju minna.