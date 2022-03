VIDEO ⟩ Koer tõi ilmale üliharuldase rohelise kutsika

Kanadas Nova Scotia osariigis tõi koer koos tavaliste kutsikate ilmale ühe kõige haruldasema rohelise värvi kutsika.

Koera omanikud Trevor ja Audra Mosher arvasid, et nende kolmeaastane buldog Freya on pärast seitsme kutsika ilmale toomist poeegimise lõpetanud. Samal ajal hakkas koer uuesti poegima.

Kaheksas kutsikas sündis mustas kotis, mis erines tema tavaliste õdede-vendade läbipaistvatest lootekottidest. Algul kartis paar, et kutsikas sündis surnult, kuid ta hakkas liigutama. Selgus, et see oli tüdruk.

«Hakkasime teda kuivatama ja märkasime, et tema kasukas roheline. Arvasime, et kutsikaga on midagi valesti. Internetist infot otsides selgus, et tegemist on väga haruldase nähtusega, mida on maailmas juhtunud vaid paar korda,» rääkis Mosher.

Arvatakse, et haruldane värvimuutus tekib siis, kui heledad kutsikad puutuvad emakas olles kokku roheliste sapipigmentidega.

«Ma olin üllatunud. Kuna see on väga harv juhus, on mul väga vedanud, et olen selle pealtnägija. Mõnikord kuulete lugusid sellistest asjadest, kuid selliste asjade pealtnägija olla on hämmastav ja tõeliselt eriline,» ütles Mosher.

Koeraomanikud valivad kutsikale hoolikalt nime. Inspireerituna kutsika sünnivärvist mõtlevad sellistele valikutele nagu Fiona, Wasabi ja Pistaatsia.