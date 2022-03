SUUR ÜLEVAADE ⟩ Lihtsad viisid, kuidas aidata Ukraina loomi

Anneta

Annetada saab näiteks Ukraina loomakaitseorganisatsioonile uAnimals, kes omakorda toetab Ukraina varjupaiku ja organisatsioone, ostes neile toitu, ravimeid ja muud vajaminevat. Üks võimalus on hakata nende püsiannetajaks läbi Patreon keskkonna või teha ühekordne annetus organisatsiooni eestvedaja kontole:

IBAN UA 60 322001 00000 2620 9316 2924 16

Saaja: CHEVHANIUK OLHA

Pank: JSC UNIVERSAL BANK (KYIV, UKRAINE; Swift: UNJSUAUKXXX)

Võimalik on ka annetada otse varjupaikadele:

lemmik- ja farmiloomade varjupaik Ugolyok, kuhu saab annetada läbi Paypali (pawsofhelp@outlook.com) ja Venmo (pawsofhelp);

loomaaedades ja tsirkustes väärkoheldud karude varjupaik Ведмежий Притулок Домажир, kuhu saab annetada nende kodulehel;

lemmikloomade varjupaik Chance, kuhu saab annetada läbi Paypali (dayanarybchenko@gmail.com);

farmiloomade varjupaik «They Eat What You Don't», millele saab annetada Facebookis.

Eesti loomakaitse liit on teinud ka annetusalgatuse «Ma armastan aidata» keskkonnas Kiievi lähedal asuva varjupaiga SOS Animal Shelter Kiev toetuseks. Annetusalgatust saad toetada siin.

Nii LHV kui ka Swedbank on teatanud, et ei võta teenustasu Ukrainasse suunatud annetustelt. Annetuse ülekande selgitus soovitatakse võimalikult üheselt mõistetavalt kirjutada, näiteks «annetus», «Ukraina toetuseks» vms. Lisaks soovitatakse valida kontod, kuhu saab annetusi teha eurodes, et makse kiiremini teoks saaks.

Lisaks saab vaadata ka üleeuroopalise loomakaitseorganisatsiooni Eurogroup for Animals lehel, kus on toodud välja veel mõned organisatsioonid, kellele annetada, näiteks Rumeenia loomade varjupaigad, kuhu võetakse vastu Ukrainast päästetud abivajavad loomad.

Paku elupaika

Põllumajandus- ja toiduamet teatas ka, et Eesti on leevendanud Ukraina sõjapõgenikega kaasa võetud lemmikloomade nõudeid. Nõuded leevenesid eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele, kes ei vasta ühele või mitmele veterinaarnõudele, kuid seda tingimusel, et lemmikloomaomanik teavitab kaasa võetud lemmikloomast nii põllumajandus- ja toiduametit (PTA) kui maksu- ja tolliametit.

Lemmiklooma peetakse Eesti piiril kinni vaid juhul, kui loomal esinevad nakkushaigustele viitavad kliinilised sümptomid või kui looma tervis on ohus. Juhul, kui nõuetele mittevastava lemmiklooma sihtriik on Eesti, jääb loom PTA järelevalve alla. PTA määrab vajadusel nii looma isolatsiooni tingimused kui selleks ettenähtud aja.

See tähendab, et nii mõnigi abivajaja Ukrainast võib Eestisse jõuda oma lemmikloomaga. Kui sul on võimalus pakkuda elupaika, kuhu ka loomad on oodatud, anna sellest teada Eesti Pagulasabile läbi nende kodulehel oleva ankeedi.

Jaga infot

Erinevad loomadega tegelevad organisatsioonid Eestis on asunud ulatama abikätt. Näiteks Loomapäästegrupp tagab Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenike lemmikloomadele tasuta toiduabi ja katab vajadusel ravikulud. Nad on valmis ka jooksvalt lahendama teisi loomade probleeme. Nendega saab ühendust lühinumbril 1414 ja: +372 53603604 ja kirja teel: help@animalrescue.ee.