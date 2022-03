PÄEVAKÄPP ⟩ Maailma parim kaisukiisu Emerald otsib isiklikku pesa

Emerald on umbes 8-aastane kass, kellel on heas mõttes veel kassipoja hing. Ta on ääretult mänguhimuline, kuid samas saab hästi aru, millal on aeg teha paus. Hoiukodus veedab ta iga võimaliku hetke süles magades või ringi uudistades ning oma enda saba taga ajades. Emerald on selline kiisu, kelle seltsis ei hakka mitte kunagi igav ning kes suudab ka kõige kurvema päeva päikesega täita.

Emeraldil kahjuks on aga pankreatiit, mille tõttu pidi ta enne hoiukoju jõudmist enamus ajast puuris elama ning saab süüa ainult oma eritoitu, mis tema seedimist ei ärrita. Õnneks on ta väga hea isuga ning ei pirtsuta, kuid kahjuks tähendab see seda, et teiste kiisudega on teda raske koos hoida, sest söötmine on liiga keeruline. Samuti tuleb kindlasti mainida, et kassipoiss on FIV positiivne (selle kohta saate lähemalt uurida siit. Viimasel arstivisiidil avastati ka, et Emeraldil on kalitsiviirus, mis tähendab seda, et ta vajab aeg-ajalt antibiootikume, mis põletiku ära võtavad.