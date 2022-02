Kabalas tegutses suurt kasvu kanavaras

Pildile jäi kana hambus hoidev koer, kes uhkel sammul ilmselt saaki konsumeerima tõttas. Kohalikud on pildi all arutlenud, et see isane koer on tihtipeale lahtiselt ringi uitamas. Loodame, et omanik hoiab käppadega sõbral edaspidi hoolikamalt silma peal ja toidab paremate palukestega nii, et loom ei peaks lisa otsimas käima.