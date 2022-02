PÄEVAKÄPP ⟩ Juba terve aasta ootab varjupaigas oma kodu armas Pärl

Pärl on tõeline pärl igat pidi. Ise on ta pisike, aga kasukas on võimas, õnneks oskab ta selle eest hoolt kanda. Vaimukate inimeste naljade peale öeldakse teinekord, et see oli alles pärl. Meie Pärl küll rääkida ei oska, aga susiseda ja sülitada mõistab hästi, temalt ainult pärle suust välja tulebki. Vehkimise maailmameistriks võib ta ka varsti juba saada, sest käpp on tal väle ja väga täpne.