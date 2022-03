LÄBIMURRE ⟩ Turule on saabunud maailma esimene koduskasutatav test, mis tuvastab koera tiinust

Testimiskomplekt, mis sarnaneb väliselt vägagi koroonaviiruse kiirtestimiseks mõeldud komplektidega, sisaldab kõike vajalikku, et koerakasvataja või -omanik saaks testi kodus ise läbi viia. Tulemuse, mille tõestatud täpsus on 96% kõikide koeratõugude puhul, saab teada 10-15 minutiga.

Diagnostikaettevõtte Bellylabs Ltd. tegevjuht ja kaasasutaja Jarno Kukila nimetab seda aastakümnete kõige olulisemaks lemmikloomade tiinuse tuvastamisega seotud uuenduseks. «Ühtegi teist koertele mõeldud kodukasutatavat tiinuse kiirtesti ei ole olemas, seega loome me globaalsele turule täiesti uue kategooria. Bellylabs koertele mõeldud rasedustest on meie esimene toode ja näeme selles tohutut potentsiaali.»

PetCity kliiniku loomaarst Kertu Kivirand ütleb, et test tundub üpris usaldusväärne variant, ehkki 28 päeva pealt suudab ka keskmine ultraheli arst öelda, kas koer on tiine ning hinnata, mitut kutsikat oleks oodata.

«Samas tuuakse välja, et soovitus ongi minna arsti juurde kontrolli veidi hiljem. Omanik peab siis arvestama, et võib-olla valepositiivne või valenegatiivne test ja see on ka suhteliselt kulukas,» lisas ta. Test maksab 59 eurot.