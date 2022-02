Mis saab sõja eest põgenevatest lemmikloomadest?

Seoses tekkinud sõjaolukorraga on Euroopa Komisjon on pöördunud Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide poole palvega lihtsustada Ukrainast EL-i sisenevate reisijatega kaasas olevate lemmikloomade liikumise nõudeid, et sõja eest põgenejad saaksid oma lemmikloomad endaga kaasa võtta.

Ukraina kohalikud loomade varjupaigad on teatanud, et jäävad koos loomadega paigale ning usuvad, et Ukraina riik on piisavalt võimekas, et end sõjaliselt kaitsta.

Ukraina üks suurimaid varjupaikasid, üle 20 aasta Kiievis tegutsenud Siriuse-nimeline varjupaik teatas hiljuti sotsiaalmeedia vahendusel, et suurim mure on hetkel toiduvarudega - neid jagub vaid parid paariks päevaks, aga kuna transpordivõimalused on piiratud, ei jõua nendeni ka vajalik abi. «Praegu saame toitu otsida vaid lähinaabruskonnast ja oleme seda natuke ka leidnud. Püüame lihtsalt vastu pidada,» raporteeritakse varjupaigast kohapealt.

Ukraina varjupaikadele kutsus üles rahalisi annetusi tegema ka Eestimaa Loomakaitse Liit, kes teatas täna, et annetusi on kogutud juba rohkem kui 30 000 euro ulatuses. «Olukord Kiievis ja teistes linnades on väga keeruline, Tamara nimetas seda põrguks. Kuigi mõned inimesed võtavad oma lemmikloomad kaasa, on hüljatud loomi linnatänavatel juba väga palju,» teatas liit sotsiaalmeedias.

Samas on hetkel veel ebaselge, kuidas raha abivajajateni jõuab, sest pangaülekandeid teha ei saa. Eestimaa Loomakaitse Liit alustas täna koostöös PetCity lemmikloomakauplusega toidu ja käsimüügiravimite kogumist ning peab nendega plaani, kuidas need abivajajateni toimetada. Eesti Väikeloomaarstide Selts on lubanud aidata sõjapõgenike loomi.

«Teie annetused, viimase sendini, lähevad Ukraina loomadele, isegi kui peame nad ise sinna viima!» lubab liit.

Leevenenud nõuded

Nõuded leevenevad eelkõige koertele, kassidele ja valgetuhkrutele, kes ei vasta ühele või mitmele siin loetletud veterinaarnõudele, kuid seda tingimusel, et lemmikloomaomanik teavitab kaasa võetud lemmikloomast nii Põllumajandus- ja Toiduametit (PTA) kui Maksu- ja Tolliametit.

Nakkushaiguste, eelkõige marutaudiviiruse sissetoomise risk Eesti territooriumile on kõrge. Käesoleva ajutise juhise eesmärk on luua protseduur, mis aitaks vähendada nakkushaiguste sissetoomise ohtu Eesti territooriumile ning lihtsustada inimeste liikumist üle piiri.

Kui lemmikloom siseneb EL-i läbi teise liikmesriigi, kuid looma sihtriik on Eesti, siis teavitab vastava riigi pädev asutus Eestit ise sellisest loomast (soovitavalt teavitusvormi abil).

Lemmiklooma peetakse Eesti piiril kinni vaid juhul, kui loomal esinevad nakkushaigustele viitavad kliinilised sümptomid või kui looma tervis on ohus.

Juhul, kui nõuetele mittevastava lemmiklooma sihtriik on Eesti, jääb loom PTA järelevalve alla. PTA määrab vajadusel nii looma isolatsiooni tingimused kui selleks ette nähtud aja.