TÖÖ KÄIB ⟩ Eesti Kennelliit ja PTA võtavad koerte pidamistingimused luubi alla

«Kennelnõustajate programm võimaldab kasvatajatel küsida nõu ja saada kinnitust, et nende juures on koerte pidamisel peetud kõikidest nõuetest kinni ja seal on loomadel hea olla,» selgitab Paju. «Selline süsteem toimib edukalt Soomes, kus kennelnõustaja positiivne hinnang on kvaliteedimärk nii kasvataja kui kutsikaostjate jaoks.»