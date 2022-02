Pooleteise meetri pikkune naine tõmbas merest rekordsuuruses tuunikala

New Hampshire'ist pärit Michelle Cicale postitas oma sotsiaalmeedia lehele video, kus ta maadles hiiglasliku tuunikalaga ning sai kohe kuulsaks.

Videol tõmbab veidi üle pooleteise meetri pikkune pisikest kasvu kalurnaine veest välja kala, mille kaal, nagu hiljem selgus, oli 362 kilogrammi. Cicale on üks väheseid naiskalured selles piirkonnas. Ta rääkis, et enamik tema konkurentidest on mehed ja ta püüab neist mitte milleski maha jääda.