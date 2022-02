VIDEO ⟩ Mehe tõsisel probleemil hommikuse ärkamisega oli salakaval põhjus

«Alguses arvasin, et lülitan une ajal äratuse välja,» rääkis Lima The Dodole. Kuid selgus, et see oli keegi teine.

Pärast nädala jagu sissemagamist, kui äratuskell teda ei äratanud, avastas Lima probleemi allika, mis nii palju muret tekitas. See oli tegelikult tema koer Dory.

Ühel hommikul ärkas ta piisavalt vara, et süüdlane teolt tabada.

«Ärkasin üles ja nägin Doryt telefoni lakkumas,» ütles Lima. «Ma ei suutnud seda uskuda.»

Kutsikas oli ise välja mõelnud, kuidas Lima häiret vaigistada:

Lima ja tema naine olid jahmunud. Nad jäädvustasid video Dory üllatavast uuest oskusest, et selgitada hiljutisi viivitusi tööle jõudmisega.

«Ma näitasin seda oma bossile ja tema arvates oli see väga naljakas,» rääkis Lima. «Mul on hea meel, et mul ei olnud hullemaid probleeme peale selle, et pidin enda hilinemisi selgitama.»

Lima kahtlustab, et Dory motiivid olid palju südamlikumad, kui see, et koer ise kauem magada saaks. «Ta seostas alarmi sellega, et me lahkume kodust,» ütles Lima. «Ilma äratuseta jääksime tema juurde kauemaks.»

Kuid kuidas ärkamine siiski edaspidi toimuda saaks?



Pererahvas lahendas selle mure nutikalt, nimelt asub telefon nüüd öösiti riiulil, kuhu koer ei ulatu.