PÄEVAKÄPP ⟩ Isepäine Volts on päris oma kodu oodanud juba terve aasta

Peagi sai selgeks, et Volts on kass, kes oma liigikaaslastega tegemist teha ei soovi. Teiste kasside seltskond tekitas talle suurt stressi, mille tõttu lõid tal välja tervisemured. Kui Volts teistest kassidest eraldati, paranes ka tervis ning stressitase langes. Seega on kindel, et Volts ei sobi perre, kus on ees ootamas teised liigikaaslased.