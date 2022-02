PÄEVAKÄPP ⟩ Veidi pelglik Grace on oma inimest oodanud üle saja päeva

Hoiukodus toimusid lühikese ajaga esimesed väiksed arengud. Kohe lõi välja tema uudishimulik loomus. Hetkel ta veel inimese lähedust ei otsi ja paikätt ka nautida ei oska. Grace’iga on vaja teha veel palju tööd, aga juba on näha, et tegemist on ääretult mänguhimulise ja vahva kassiga, kelle puhul võib arvata, et ajaga muutub ta sotsiaalseks kodukassiks.