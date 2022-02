VIDEO ⟩ Preester tabas oma papagoi palvetamast

«Kui omanik unustas lindu toita, on kogu lootus ainult Jumalal,» kirjutas Babkin video saatelauseks, kus tema lind seisab ikoonide ees ja kulisside taga kõlab hääl «Issand, halasta, au sulle, issand!». «Jääb vaid õpetada sulelist jalaga ristimärki tegema,» lisas blogija humoorikalt.

«Kuidas ma armastan huumoriga usumehi,» ütles üks kommenteerija. Teine tunnistas, et näeb nii ainulaadset papagoid esimest korda. «Ma salvestasin postituse, vaatan seda ühtelugu ja õpin palvetama,» lisas ta.

Selgus, et Babkini jälgijate hulgas on palju jutukate papagoide omanikke. Üks linnuomanik jagas, et tema suleline tervitab kõiki tulijaid nii: «Paranda meelt, patune.» Teine kasutaja rääkis, kuidas tema klassivenna lind hõikab tihti täiesti ootamatutel hetkedel: «Palume nüüd issandat!»