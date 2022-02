PÄEVAKÄPP ⟩ Majapõlengust pääsenud Triibik Pätu ootab varjupaigas oma õnne

Nõnda sattus see hirmunud kass Varjupaikade MTÜ hoole alla. Pätu on varjupaiga kassitoas elanud juba üle ühe aasta. Kahjuks ei oska Pätu veel inimesi usaldada. Ta vajab igapäevast üks-ühele kontakti, et inimesega ära harjuda. Ta on loomult pigem rahulik, aga väga pelglik ja eemalehoidev. Ilmselt on šokk põlengust ja omaniku kaotusest tal siiani meeles.