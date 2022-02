VIDEO ⟩ Laste mänguasjakastis varitses surmavalt mürgine agressiivne madu

Maopüüdja ​​nimega Justin filmis roomaja püüdmise hetke videole. Salvestisel on näha, kuidas ta spetsiaalse konksuga mänguasju laiali lükkab ja nende all on umbes 60 sentimeetri pikkune pruun võrkmadu. Häiritud roomaja, kes end kastis peitis, käitus agressiivselt ja proovis tormakalt inimest rünnata. «Sellepärast kasutamegi pulka. See on võrkjas pruunmadu. Tal pole minuga kohtumise üle hea meel,» selgitab Justin. Väljaspool ekraani kuuleb naist ütlemas: «Ta on pagana kiire!»