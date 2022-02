PÄEVAKÄPP ⟩ Äsja varjupaika jõudnud imearmas Kelluke otsib päriskodu

Kellukese jaoks on kõik alles päris uus ning ta alles kohaneb suures kassitoas ja inimeste läheduses elamisega. Ta on väga sõbralik ja ainult natukene arglik. Kelluke naudib küll tasapisi paisid, kuid ta soovib vahepeal ka natukene vaikust, et omaette puhata ja uudishimulikult teiste tegevusi jälgida.

Oma uues kodus oleks Kelluke kindlasti imeline kaaslane – talle meeldiks mängida, tududa, paisid ja ka maitsvat sööki nautida. Tuleb vaid meeles pidada, et esialgu võib uue kohaga harjumine olla raske ja veidi aeganõudev, aga lõpuks on see seda ootamist 101 protsenti väärt, sest Kelluke tõesti on üks eriti imeline kiisu!