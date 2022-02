Nõmmel täbarasse olukorda sattunud tuhkur vajas päästjate abi

18. veebruaril kell 21.06 helistas häirekeskusesse Nõmme linnaosas Pääsküla tänaval elav inimene ning teatas, et tema kodustatud tuhkur on elumaja katuseharjale roninud ning on seal kangestununa juba ligi tund aega istunud. Kohale saabunud päästjad paigaldasid redeli ning said tuhkru katuselt kätte kella 21.56 paiku.