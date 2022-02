PÄEVAKÄPP ⟩ Mõnus Mati ootab oma inimest

Sellest saati, kui vanahärra saabus hoiukoju, on palju muutunud. Ükskõiksest suhtumisest inimeste vastu on saanud huvi. Samuti on kartus kadunud. Ammu pole kuulda ühtegi susinat ega pole põhjust olnud käpaga anda. Mati usaldab nüüd inimesi. Kuid see ei tähenda, et ta oleks iseloomu kaotanud - kui tema arvates jäi paisid väheks, siis annab ta sellest märku vaikselt nügides. Samamoodi ka tuleb nurin, kui vabatahtlik on konservi andmise aega edasi lükanud.