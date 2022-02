TUHANDED ALLKIRJAD JUBA KOOS ⟩ Eestimaa loomakaitse liit astus rahvaalgatusega kelgukoerte kaitseks välja

«Eesti riigis on uppuja päästmine uppuja enda asi. Täna oleme paraku situatsioonis, kus uppuja pea surutakse jõuga ka vee alla. Koerad ei saa iseenda eest võidelda, kuid meie kõik koos saame!» kutsus ELS sotsiaalmeedias üles inimesi palju kõneainet tekitanud teema kohta loodud petitsiooni toetama.

Eesti kenneliidu juhatuse liige Marika Proover selgitas Lemmikule, et eelnõu sisendiks olnud ühispöördumises kirjeldatud ajutise lõastamise all ei ole silmas peetud koera pidevalt kahemeetrise keti otsas pidamist. «Ajutise lõastamise punkt tuleneb pigem veokoerte võistlus- ja treeningolukordade eripärast, kus koer tuleb ajutiselt panna määratud ajaperioodiks puhkama ja tal ei tohi tekkida võimalust ennast vigastada, liiga pika kinnitusvahendiga üles puua või ära väsitada.»

Veokoerte ajutine ketis pidamine ei ole kennelliidu esindajate sõnul mitte omaniku mugavusest lähtuv vajadus, vaid metodoloogiliselt õigustatud treeningvahend. Rakendiga treeningul või teekonnal viibides tuleb veokoertele võimaldada puhkust. «On mõeldamatu vabastada veokoerad puhkepausi ajal rakendist ja lasta neil lõastamatult ringi liikuda. Seda keelavad kohalike omavalitsuste kehtestatud lemmikloomade pidamist reguleerivad haldusaktid. Lisaks võivad selliselt lõastamata koerad olla otseseks ohuallikaks nii teistele koertele, loomadele tervikuna või inimestele. Teisest küljest ei ole isegi teoreetiliselt võimalik pakkuda rakenditreeningul veokoertele puhkepausi nõuetekohase aedikuga piiratud alal. Seega on ainuke võimalus võimaldada veokoertele puhkust ajutistes puhkeliinides (stake-out) ehk selleks spetsiaalselt kasutatavas keti- või trossiliinis. Selleks, et veokoerad saaksid ajutises puhkeliinis end turvaliselt ja häirimatult tunda ning ennast välja puhata, on vajalik eelnev lõastamise kogemus.»