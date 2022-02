Pirita on kimpus hoolimatute koeraomanikega

«Peaks olema iga endast lugu pidava koeraomaniku vastutus oma lemmiku järelt koristada, kuid kahjuks see nii ei ole. Eriti halb on pilt praegu, kui vihm ja soojakraadid on lume alt välja sulatanud hunnikud, mille koeraomanikud koristamata jätnud. «Miinivälju» on nii metsa all, teede ääres ja kõnniteedelgi. Mõned koerapidajad on kasutanud lumerohket talve ja matnud koera ekskremendid lihtsalt lume alla. Murega pöördus linnaosa poole Merivälja elanik, kes kurtis, et olukord on sedavõrd hull, et lapsed ei pääse enam puhta jalaga kooligi,» kirjeldas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et koerakaka tänaval ei ole ainult esteetiline probleem, vaid selle kaudu võivad levida ka parasiidid ja viirused.