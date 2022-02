Kalamaja ilveste perekond suurenes: saage tuttavaks pantrit meenutava Jasoniga

Nimelt arvasid möödakäijad, et need kohevad kaslased pole mitte suurt tõugu kassid vaid pesueht ilvesed. Politsei käis iga väljakutse peale kohapeal kiisude dokumente kontrollimas.

Oranžide Clara Caisy ja Oscariga on tänaseks ühinenud ka must, pantrit meenutav suursuguse pilguga Jason. Värske pereliige on 3,5 kuue vanune uudishimulik, mänguhimuline ja paimaias kiisupoiss.