Videole jäi giidi puu otsa ajanud raevukas ninasarvik

Õnneliku lõpuga vahejuhtum leidis aset, kui Kaplinnast pärit 26-aastane looduskaitsja Tom Frew läks koos kolleegidega safarile, et leida ja märgistada valgeid ninasarvikuid. Mingil hetkel ilmus silmapiirile must ninasarvik, kes tormas otse seltskonnale kallale. Selle tulemusena ronisid mehed noorte puude otsa ja pääsesid seega rünnakust.

Frew selgitas, et ninasarvik oli eriti agressiivne, sest ta oli just narkoosist ärganud. Loomalt eemaldati sarv, et kaitsta teda salaküttide eest ja säilitada populatsiooni. BBC Newsi teatel peetakse ninasarviku sarve traditsioonilises hiina meditsiinis afrodisiaakumiks ja nõudlus selle järele ei vähene, hoolimata võimude meetmetest ebaseadusliku kaubanduse tõkestamiseks. See on populaarne ka Vietnamis, kus püütakse ravida erinevaid vaevusi: pohmelli, nakkushaigusi ja isegi vähki.