PÄEVAKÄPP ⟩ Kõvera saba ja käppadega Päike otsib hoolivat perekonda

Hetkel viibib Päike hoiukodus, kus naudib kaisutamisi ja pikki paisid. Ta on väga julge aga natukene veel kardab vahel ja õpib kuidas veel rohkem usaldada ja elu nautida pärast kurbi elukogemusi.

Ta on hästi rahulik, väga iseseisev ja vahva iseloomuga. Talle meeldib väga mänguasju taga ajada ja magada. Inimeste tähelepanu armastab ja ronib igal võimalikul hetkel sülle, et saaks nurru lüüa ja magada. Päikese kõige lemmikuim koht on kaisus teki all nurru lüüa.

Oma eelnevate läbielamiste tõttu on Päike kahjuks ilma jäänud oma neljast hambast, kuid see ei takista tal näidata vahel iseloomu ja õrnalt näksata üritada. Ka on Päike natukene kõver nii sabast kui ka käppadest ja ta vahel hingab valjusti ning norskab. Valu talle eelnevad vigastused ei tekita ja ta ei lase ka end häirida nendest.

Päike on steriliseeritud ja üle on vaadatud ka ta kunagised vigastused. Päike on 6 aastane, aga igati kraps ja tubli kiisupreili.

Päike otsib endale kodu, kus ta saaks nautida pikki kaisutamisi ja tunneks end turvaliselt.