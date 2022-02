Loomaarstid hoiatavad leviva trendi eest: hõbešampoonid mõjuvad koertele laastavalt

Tootes sisalduvad violetsed toonid neutraliseerivad kollaka ja oranži tooni ja lisavad juustele külma toonivarjundit.

Saadaval on tohutu valik, alates tippklassi lilladest šampoonidest salongides kuni soodsate valikuteni tavaliste toidupoodide riiulitel. Kõigil neil toodetel on üks ühine omadus, need on mõeldud inimestele.

Tiktokis ja teistes sotsiaalmeediakanalites on ilmunud uus trend, kus inimesed kasutavad neid tooteid koertel, et saada nende kasukas pärlvalgeks. Kuldsed retriiverid ja teised heledat värvi karvaga koeratõud seebitatakse lilla vahuga kokku ja maha pestes on toonivahe märgatav.

Kuigi enamik sisuloojatest annab oma videotes mõista, et nad kasutavad spetsiaalselt koertele mõeldud lillat šampooni, ei ole see alati nii.

Murettekitavalt paljud kirjutasid kommentaarides, et kasutavad lemmikloomadel oma ilutooteid.

Loomaarst Dave Leicester, kes juhib Vets Now veebipõhist konsultatsiooniteenust «Video Vets Now», hoiatab, et see võib lemmikutele kaasa tuua laastavaid tagajärgi.

«Me soovitame tungivalt looma jaoks kasutada ainult lemmikloomade jaoks heakskiidetud tooteid. Inimtooteid ei tohi kasutada, välja arvatud teie veterinaararsti soovitusel.»

«Eelkõige käib see hõbešampooni kohta, mis sisaldavad tugevaid keemilisi ühendeid, mis kahjustavad koerte õrna nahka.»

«Mõned tooted võivad jätta teie koera karvkattele mürgiseid jääke, mille koer oma kasukat hooldades alla neelavad. Või siis tekitavad nahaärritust või ülitundlikkuse reaktsioone. Funktsionaalsus ja teie lemmiklooma turvalisus peaksid alati olema moest tähtsamad.»

Ükskõik, kui hoolikalt toode välja loputatakse, ei saa loomaomanik kindel olla, et loom seda pesemise käigus ei lakuks või silma ei ajaks.