Möödunud nädalal kerkis teravalt esile teema, mis puudutas kelgukoerte ketispidamist. Kuigi loomakaitsjad on vastava ettepaneku teinud, ollakse hetkel seisukohal, et koerte alalise ketispidamise keelustamiseks pole Eesti ühiskond veel valmis. Lemmik palus teemat selgitada ka Eesti Kennelliidul, paludes neil vastata viiele küsimusele.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Veokoer on koer, kes on rakendatud kelgu ette ja tegeleb kelguveoga. Koerte veoeesmärgil rakendamiseks on teisigi võimalusi: jooksja-, matkaja-, tõukeratta-, jalgratta- ja käruvedu jne. Veoeesmärgil rakendatavate koertena kasutatakse lisaks põhjamaiste kelgukoeratõugude esindajatele ka kõiki teisi selleks tegevuseks füüsiliselt ja vaimselt sobilike koeratõugude esindajaid ja tõutuid koeri.