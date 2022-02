PÄEVAKÄPP ⟩ Erilise näoga Marly oma kodu otsingutel

Marly on inimeste suhtes veel umbusaldav ja eelistab pigem paikäe eest ära põgeneda, aga see on täiesti mõistetav – inimene pruugi ühe väikese tänavakiisu vastu alati heatahtlik olla.

Kuigi Marly on pelglik, siis agressiivsust ega metsikust pole kassipoisis mitte teps, ta on lihtsalt tagasihoidlik ning vajab oma kestast välja tulemiseks aega ja julgustust…

Marly armastab väga mängimist ja mänguhoos võib ta täitsa unustada, et hirmus inimene on päris lähedal. Nii et mäng on kindlasti tee Marly südamesse. Ja mõni hea konserv ei teeks kindlasti paha!!