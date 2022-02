VIDEO ⟩ Läbi jää vajunud põder võitleb oma elu eest

«Nägin põtra ja tema vasikat hommikul tööle minnes kella 7 paiku, mitte kaugel kohast, kuhu ta kukkus. Teda nähti vees kella 14 paiku ja sellest anti mulle raadio kaudu teada. Darren oli sündmuskohal esimene. Ta läks tema juurde ja hakkas plaani pidama. Ta uuris raadio abil, kas kellelgi on mootorsaag. Vastasin, et mul on. Olin raieteel 20 km põhja pool ja sõitsin sündmuskohale nii kiiresti kui võimalik. Kohale jõudes lõikasime mõned augud sisse ja suundusime põdra juurde. Ta oli tundidepikkusest veesolemisest kurnatud,» rääkis üks päästjatest väljaandele Viralhog.