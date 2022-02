Väike koer langes Inglismaal pussitamise ohvriks

Väljaande Hull Live teatel on naine arreteeritud, kuid politsei pole kommenteerinud, kas ta on ka süüdi mõistetud.

«Saime teate koera surnuks pussitamise kohta. Me mõistame, kui murettekitav see juhtum loomasõprade jaoks on, kuid teabe avaldamine võib kahjustada tulevast kohtuasja või tuua kaasa trahvi. Oleme väga tänulikud inimestele, kes meile loomade kannatustest teada annavad ning soovime inimestele südamele panna, et uurime kõiki meile esitatud loomade heaolu puudutavaid kaebusi,» ütles RSPCA esindaja.