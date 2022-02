VIDEO ⟩ Tõeliselt armas: Britney Spears tutvustas uut pereliiget

Imeliste siniste silmadega Austraalia lambakoer kannab nime Sawyer ning Britney leidis ta väidetavalt Maui saarelt ja võttis endaga kaasa. «Ma tunnen, et need sinised silmad mõistavad mind täielikult. Ma võin temaga rääkida isegi pool tundi. Ta sulatab mu südame,» kirjutas Britney postituses.

Britney teatas, et tal on ka uus kass, keda ta peagi tutvustab ja kes näeb välja nagu gepard. Koeravideo lõpetab aga mõnevõrra ootamatult neoonkollases trikoos tantsiv Spears ning hetkeks on näha, kuidas kutsikas tema jala juurest mööda lipsab.