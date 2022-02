FOTOD ⟩ Kas saad aidata? Õues külmetavatel kassidel pole kuhugi sooja minna

Kaasikaitsjad kardavad, et õues üksi elavad kassid võivad langeda metsloomade saagiks, kuid abivajajaid on niigi palju. «Kassituba on ääreni kasse täis ja hädapalveid tuleb igapäevaselt juurde. Väga oleks vaja hoiukodu, kes need kaks kiisukest enda hoole alla võtaks!» teatatakse ühismeedias.

Kassid on alla aastased, üks imekaunis punane, teine siiamilaadse karvaga. Kuigi inimeste läheduses on nad veel arad, siis on neil hästi selgeks saanud, et just inimese käest on külmal talvel võimalik süüa saada. Omavahel saavad kiisud hästi läbi ja hea meelega tutvuks esialgu ka tubase eluga koos.