Karl-Erik Taukar ja Genka astuvad sigade kaitseks välja

Nähtamatud Loomad keskendub oma tegevuses eelkõige farmiloomade heaolule ning nii ongi tänavuse kampaania fookuses tööstusfarmides elavad sead. Tegemist on mänguhimuliste loomadega, kelle intelligentsusastet saab võrrelda mõneaastase lapse omaga. Sead vajavad tervislikuks eluks liikumisruumi, puhtust ja tegevusvõimalusi, mille hulka kuulub ka näiteks mängimine. Kahjuks on olud Eesti tööstusfarmides kasinad ning sead ei saa elada täisväärtuslikku elu. Kitsikuse, stressi ja ebapiisavate tingimuste tõttu hakkavad loomad üksteise sabasid närima. Seetõttu on tööstusfarmides ennetava meetmena tavaks sigade sabad ära lõigata, et vältida haiguste tekkimist.

Sabasid lõigatakse vastsündinud sigadel ning lõikamiseks ei ole veterinaaramet ette näinud tuimestuse kasutamist. See on väikesele loomale äärmiselt valulik ja traumeeriv protsess. Sabade lõikamist loetakse ennetavaks meetmeks, ent kui loomadele oleksid tagatud eluväärilised tingimused, ei peaks lõikamisi üldse teostama. Sabade regulaarne lõikamine on Eestis seadusega keelatud, ent praktika kuulub siiski tööstusfarmide rutiini.

«Õige siga on sabaga» kampaaniavideo, kus astuvad üles lauljad Karl-Erik Taukar ja Genka, on filmitud ühes vähestest Eesti farmidest, kus sigadele on tagatud võimalus loomuomaselt käituda. Seal on küllaldaselt põhku, liikumis- ja mänguruumi. Nähtamatute Loomade sigade heaolu kampaaniajuht Mirjam Pullerits kommenteerib talus nähtut: «Nõudlus odava liha järele on tekitanud olukorra, kus vähesed farmiloomad saavad elada loomulikus keskkonnas, mis vastaks nende vajadustele. Selleks, et poes oleks alati saadaval odava hinnaga sealiha, peavad meie sead veetma elu tegevusetult kitsastes betoonsulgudes. Nähes aga siin talus neid imelisi elutingimusi, mõistsime, et sigu on võimalik kasvatada nii, et ka nemad saaksid end hästi tunda.»