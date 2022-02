PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib palju läbielanud Nestor

Kui Nestor oli kassitoas sisse elanud, hakkas välja lööma tema väga vahva ja igati sõbralik iseloom. Ilmselt ei osanud ta alguses isegi loota, et inimene talle tähelepanu pööraks, kuna see tagasihoidlik triibik ei tükkinud esile ning ei tulnud paitusi nuruma. Kui ta aga inimese pai ja tähelepanu tunda sai, oli koheselt selge, et ta naudib seda väga.