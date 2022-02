VAATA JÄRELE! ⟩ Nutikas põder leidis eriti sooja koha: nagu aurusaunas

Kanadas on videole jäänud põder, kes on ennast eramaja seina äärde pikutama sättinud. Ja mitte niisama tuulevarju vaid pesukuivati sooja õhu väljalasketorude ette. Mis võiks olla parem, kui väike aurusaun pärast väsitavat lumes sumpamist!

Video all on palju lustakaid kommentaare, kus arvatakse, et põdral on õhtul kuum kohting ja ta võlub seal silmarõõmu sellega, et lõhnab nagu värskelt kuivanud pesu. Teised oleksid nõus päevade kaupa pesu pesema ja kuivatama, kui vaid nii armas loom aias oleks. «Ma ei oleks üldse kurb, kui saaksin hiiglaslikke küttearveid, kui vaid saaksin sellist nunnut soojendada!»