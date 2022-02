EHMATAVAD KAADRID ⟩ Miks Mehhikos tuhanded linnud korraga taevast alla kukkusid?

Mehhikos kukkus salapäraselt taevast alla sadadest lindudest koosnev kollapealiste musträstaste parv.

Turvakaamera salvestusel on näha, kuidas rändlindude parv musta suitsupilvena majade juurde kukub. Enamikul lindudel õnnestub taas lendu tõusta, kuid järgnevad kaadrid näitavad välga paljusid linnatänavatele laiali pillutatud iseloomulike mustade ja kollaste lindude korjuseid. Enamasti elavad need linnud Kanadas, kuid talved veedavad Mehhikos.

Kohalike teadete kohaselt juhtus müsteerium 7. veebruari hommikul.

Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua

Esimest korda avaldanud kohaliku ajalehe «El Heraldo de Chihuahua» sõnul väitis veterinaararst, et juhtunu süüks võib olla kõrge reostuse tase, mille põhjuseks on puuküttega küttekehade kasutamine, agrokemikaalid ja külm ilm. Teine pakkumine oli, et linnud said elektrijuhtmetelt elektrilöögi. Sotsiaalmeedias spekuleeriti, et selle võis põhjustada 5G tehnoloogia.

Kuid Ühendkuningriigi ökoloogia ja hüdroloogia keskuse ökoloog Richard Broughton ütles, et kuigi ta ei näinud kaadrites röövlindu, on ta 99% kindel, et selle põhjustas röövlind. Jahtija võis väikelinnud tihedalt tiirlema ​​panna ja maa poole ajada, kusjuures parves kõrgemal olevate lindude surve tõttu põrkasid madalamal lennupositsioonil olevad vastu hooneid, puid või maapinda.