VAATA VIDEOT ⟩ Autolt löögi saanud metssea käitumine šokeerib netirahvast

Klipist on näha, et autojuht sõidab metsseale otsa suhteliselt suure kiirusega. Tõenäoliselt ta lihtsalt ei märganud looma.

Kuidas selline asi võimalik on? Videot näinud inimesed jagavad oma teooriaid:

«Ta oli šokis ja adrenaliin sundis teda püsti tõusma ja kõndima... See on garanteeritud, et hiljem ta suri,» avaldas üks vaataja kurva tõsiasja. «Ta sureb hiljem. Sel hetkel oli ta lihtsalt šokis,» kinnitas sea kurba saatust veel teine.