LOOMAD HÄDAS ⟩ Kassid tekitasid möödunud nädalal päästjatele palju tööd

Samal päeval kell 10.11 sai Tallinna päästekekus teate, et Lasnamäe linnaosas Kihnu tänaval vajab abi kass, kes oli auto mootoriruumi roninud ning sinna kinni jäänud. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et kassike asus väljalaskekollektori ning jahutusvedeliku lõdvikute vahel. Olukorda arvestades otsustasid päästjad, et ainus viis loom sealt kätte saada oli läheneda sõiduki põhja alt, et ta ise tuldud teed kaudu tagasi liiguks. Kass saadi auto alt kätte ja temaga oli kõik korras.