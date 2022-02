Prussakad, eksid ja valentinipäev - üks loomaaed sidus need omapäraseks külastuspaketiks

Jekaterinburgi loomaaed kutsus venelasi osalema ebatavalises aktsioonis nimega «Ekside söömise päev», mis oli ajastatud 14. veebruari sõbrapäevaks. Osalejad pidid prussakatele määrama oma endiste kaasade nimed, selgitades samal ajal põhjust, miks endine elukaaslane loomadele söötmise ära on teeninud. Seejärel söödeti need putukad kohalikele surikaatidele ja kaladele.

«Väga sageli juhtub, et suhted partneriga lõpevad ja iseendale keelatud emotsioonid nagu viha, solvumine ja kahetsus jäävad alles. Andke endale õigus emotsioone väljendada. Nii et see on võimalik! Inimesi peksta ei saa, küll aga saab esimest tänada kogemuse eest ja loomi toita,» seisis avalduses.