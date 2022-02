ILVESTE PULMAAEG ⟩ Rakvere ilvestel on kaaslase leidmiseks oma Tinder

Rakvere jahimehe paigaldatud rajakaamerasse on sattunud poseerima väga kaunis ilves. Ta näib teadvat, et tänapäeval võib hea pilt olla kaaslase leidmiseks suure tähtsusega.

Paaritumise ajal käivad isased ilvesed kräunumas, mis on kutse emastele. Eelmise aasta noortel on nüüd aeg täielikult iseseisvaks saada, emane raputab nad maha. See on ilveste jaoks kõige keerulisem ja raskem eluetapp.