Teadlased leidsid dinosauruste luudest hingamisteede infektsiooni

Uuringu objektiks olid umbes 150 miljonit aastat tagasi elanud ebaküpse diplodotsiidi kivistunud jäänused. See oli suur pika kaelaga taimtoiduline sauropod-dinosaurus. Teadlased leidnsid, et sisalik haigestus aspergilloosi, millesse surevad enamasti linnud. Tõenäoliselt põhjustas see haigus dinosauruse surma. Samal ajal tekkisid tal gripi- või kopsupõletikulaadsed sümptomid: kaalulangus, köha, palavik ja õhupuudus.