VIDEO ⟩ Kosmilliste kuusilmadega pime kass võidab internetis südameid

Kassil nimega Pico on kahepoolne glaukoom ja haigus on muutnud tema kunagised rohelised silmad kaheks häguseks keraks, mis meenutavad kristallkuule.

Pimedus ei ole muidu tervet kassi heidutanud olemast nii uudishimulik, kui üldse olla saab – tema omanik on isegi vihjanud, et kiisul on pärast nägemise kaotamist tekkinud mõned ekstrasensoorsed võimed.