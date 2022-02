PÄEVAKÄPP ⟩ Tagasihoidlik triibik Tuuli vajab päriskodu

Algselt varjupaika jõudes oli ta vaikne ja tasane ning julges inimest vaid silmanurgast piiluda. Inimese lähenedes ta kas tardus hirmust või põgenes lähimasse peidupaika. Varjupaiga töötajad teavad, et selliste loomadega tuleb olla väga kannatlik ning anda neile aega kohanemiseks. Aeg ja kannatlikkus tasusid end ära, sest tasapisi hakkas Tuuli julgemaks muutuma ja ei pugenud kohe peitu.

Talle meeldis inimesi eemalt jälgida ja ajaga tuli ka julgust juurde. Tuuli ei ole küll sülekass, kuid paitamist armastab ta väga. Võta vaid konservipakk ja Tuuli on juba kohal ning nühib end õrnalt vastu inimese jalgu. Ta tiirutab ja ootab kannatlikult, et tema konservikauss täidetaks. Tasuks maitsva toidu eest laseb ta sul kuulda enda mõnusat nurrumootorit. Seega, tema usalduse võid sa võita kõhu kaudu ehk ütlus, et armastus käib kõhu kaudu, peab Tuuli puhul küll paika!