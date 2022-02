TRAAGILINE ⟩ Rahumeelse karu jalutuskäik koduaeda lõppes kahe mehe surmaga

Teisipäeval sai Josephine'i maakonna šerifi büroo Sunny Valleys asuvast kodust hädaabikõne, milles teatati tulistamisest. Helistaja rääkis dispetšerile, et märkas nende kinnistul karu ja haaras relva, kuid seda laadides lasi kogemata oma venna maha, kirjutab New York Post.

«Uurimise põhjal arvatakse, et helistaja võttis endalt elu pärast seda, kui helistas 911, et teatada juhuslikust tulistamisest,» kirjutas šerif Dave Daniel avalduses ning lisas: «Juhtum on endiselt uurimisel ja see edastatakse Oregoni osariigi meditsiiniekspertiisi büroole.»