PÄEVAKÄPP ⟩ Oma pere ootab noor ja armas Jaire

Nüüdseks on kiisu olnud hoiukodus pisut aega ja on selle lühikese ajaga juba kõik täiesti omaks võtnud! Ta sobib nii koera kui ka teiste kassidega väga hästi, samuti kohanes ta ka hoiukodu perega kenasti. Jaire tuleb küsib julgelt süüa ja süüa andes laseb end ka paitada! Talle meeldib diivanil koos perega telekat vaadata, erinevate mänguasjadega mängida ja teiste kiisudega mürada.

Jairele sobiks hästi kodu, kus on ka teised loomad. Ta on väga aktiivne ja uudishimulik ning Jairel on suur potentsiaal muutuda toredaks sülekiisuks.