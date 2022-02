FOTOD ⟩ Näomaskid koertele: Hiinas kasutusel, kuid loomaarstid ei soovita

Koertele mõeldud kaitsemaskid on Hiinas üsnagi levinud. Loomulikult on seal ka palju ettevõtteid, kes lemmikloomadele mõeldud kaitsemaske toodavad.

Selliseid koertele mõeldud maske, nagu piltidel näha, toodab aga New Yorgis tegutsev ettevõte nimega Pet Masks. Algselt tootis firma koertele mõeldud maske kaitseks saastunud õhu eest, kuid alates koroonapandeemia puhkemisest on ettevõtte müüginumbrid tõusnud 500 protsenti. Loojate sõnul on maskil võime kaitsta koroonaviiruse eest sel moel, et koer ei saa maas vedelevaid potentsiaalselt saastunud asju nii kergelt suhu pista ega närida ning puutub pisikutega vähem kokku. Nii kassidele kui ka koertele mõeldud mask maksab 25 USA dollarit ja valida saab kolme eri suuruse vahel.