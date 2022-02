Metsikud ahvid puresid surnuks viieaastase tüdruku

Väljaanne Times of India kirjutab, et juhtum leidis aset Bareli linna lähedal külas, kus ahvid ründasid jõe lähedal mänginud lapsi. Täiskasvanud kuulsid laste karjeid ja tormasid kohale. Neil õnnestus ahvid minema ajada, kuid selgus, et viieaastane Narmada oli saanud üliraskeid vigastusi. Tüdruku elu ei õnnestunud päästa ja ta suri kohalikus meditsiinikeskuses.