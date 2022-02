Mõõkvaalad ründasid esimest korda maailma suurimat looma

Mõõkvaalad piirasid sinivaala sisse ja rammisid teda külgedelt. Teadlased märkisid, et jahi ajal ujusid mõõkvaalad isegi hiiglasliku sureva ohvri suhu ja sõid selle keele ära.

Austraalias Adelaide'is asuva Flindersi ülikooli doktorant Isabella Reeves kirjeldas juhtunut: «Kui me kohale jõudsime, ründas vaala umbes 14 mõõkvaala ja emane juhtis rünnakut. Märkasime looma pea ülaosas suurt haava, seljauim puudus. Hambajäljed olid üle kogu vaala selja.»

Juhtteadur John Totterdell Lääne-Austraalia vaalaliste uurimiskeskusest märkis, et pärast rünnakuid oli vaal kaotanud palju verd ja oli väga nõrk: seda oli märgata tema aeglasest liikumisest. Rünnaku lõpuosas ujus emane mõõkvaal sinivaala suhu, arvatavasti selleks, et keelt maitsta. Vaal lakkas praktiliselt elumärke näitamast ja mingil hetkel kaotasid teadlased ta täiesti silmist. Hiljem ei õnnestunud neil tema korjuse jäänuseid leida, kuid nad märkasid umbes 50-liikmelist mõõkvaalade rühma pidutsemas.

Sinivaalad on suurimad elusolendid maa peal. Loodusesse on jäänud 10 000–25 000 isendit. Mõõkvaalad on delfiinide seltsi röövellikud mereimetajad. Nende pikkus ulatub kümne meetrini ja kaal kuni kaheksa tonni. Mõõkvaalad saagivad muu hulgas kalu, hülgeid, linde ja kilpkonni.