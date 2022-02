Flirt, kalliskivid ja prostituudid ehk armastus pingviinide moodi

Pingviinid on üldiselt tuntud kui kokkuhoidvad paarisuhte pidajad. Kui inimeste armastuse liitu tähistab tihtipeale vääriskivi kihlasõrmusel, siis ka pingviinidel on oma väga olulise tähendusega kivi.

Antarktikas on kividel suur väärtus: neid leidub vähe ja need on raskesti kättesaadavad. Hinnalisel ehitusmaterjalil on samas liigutav väärtus - see on pingviinipaari omavahelise kiindumuse kinnituseks.

Kui isasele pingviinile meeliköitev emane silma jääb ja piisavalt sobilikuna paistab, et talle kosja minna, siirdub härra mereranda täiusliku kivikese otsingutele. Ta käib keskendunult kogu ranna läbi, sest armastuse tähistamiseks sobib vaid parim. Mis parameetrid täpselt selle ideaalseks teevad, kas loeb suurus või värv, on vaid valijatele teada. Olles sobiliku kivi välja valinud, haarab ta selle noka vahele, kahlab otseteed emase juurde ja poetab leiu alandlikult südamedaami jalge ette. See on ettepanek elu pikkuseks kuramaažiks.

Jooksujalu oma väljavalitule ülimat kiindumust näitama FOTO: Shutterstock

Sümboolne kingitus tundub imelise maguskauni žestina, mida tahaks vaat et mõnele inimeselegi nina alla hõõruda: «Õpi, kuidas naistele muljet avaldada!». Aga emastes pingviinides räägib ennekõike ratsionaalsus. Neil on kivi üle hea meel, aga mitte sellepärast, et nad seda tundelise armastuse mõõdupuuna võtaksid, ei sugugi. Neile on kivi oluline, sest sellega saab pesa täiendada. Isase hoolikalt valitud meene on pingviinidaamide silmis sama romantiline, kui sületäis telliseid või kotike krohvi. Võib öelda, et kivike on jääliustikel sularaha ekvivalent. Rohkem kive, mugavam pesa.

Kuna pingviinid ehitavad paaritumisega samal ajal pesa, siis isasel, kes kivi ei tooks, poleks ilmselt lootustki. Mõned pingviiniliigid teevad pesa kividest, et munad maapinnast kõrgemal oleksid, märjaks ei saaks ega ära ei upuks. Üks keskmine pesa koosneb umbes 1700 kivist ja 70 sabasulest. Kuning- ja keiserpingviinid seevastu ei ehita üldse pesa. Nemad kannavad ja hauduvad oma üksikut muna jalgade peal.

Pingviinide erinev iseloom on kivide valimisel hästi näha. Mõni isane võtab ette pika rännaku ja matab täiusliku kivikese valimise alla meeletult aega ja mõttetööd. Mõni teine aga varitseb hetke ja «leiab» ning varastab kivi naabrite pesast, pelgamata rüselusi. Kui kõlbas teistele…

Kui emane on endale paarilise valinud ja kivi vastuvõtmisega suhte kinnitanud, algab järgmine oluline etapp: kurameerimisrituaalid. Selle käigus tammuvad linnud teineteise ümber, kummardavad, raputavad pepuga ja häälitsevad. See aitab pingviinidel teineteist tundma õppida, et nad oskaksid edaspidi alati oma kallimat üles leida.

Antarktikas õitseb elav seksikaubandus

Uus-Meremaa Otagu ülikooli teaduri Lloyd Spencer Davise sõnul on pingviinid ainus loomaliik planeedil, kes tegeleb prostitutsiooniga. On pakutud julget numbrit, et kolmandik emastest pingviinidest petab oma «abikaasat».

Kuigi pingviinid on pikkades paarisuhetes, on emaste jaoks pesad nii olulised, et nad tasuvad kivide eest seksiga. Kui perenaine avastab, et pesa kivivaru on liiga napp, ootab ta kuni isase tähelepanu näiteks tähtede vaatamisele on keskendunud ja lipsab retkele.

Pesa ehitamisega näevad pingviinid elu jooksul suurt vaeva ja vilet FOTO: Shutterstock

Nad flirdivad iga poissmehega, kes kiviga uhkeldavad. Emane viskab edevaid pilke, soputab ennast võimalikult ahvatlevalt ja linnud paarituvadki. Preemiaks akti eest saab emane endale järjekordse killukese ehitusmaterjali ja tõttab sellega tagasi pessa.

Eriti kavalad emased flirdivad ja paterdavad ahvatlevalt, aga jätavad seksiosa vahele ning põgenevad hormoonidest sassis isaselt välja meelitatud kiviga tagasi koju.