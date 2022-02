FOTOKONKURSI VÕITJA ⟩ Hulkurist kodukassiks: kuidas Camry endale auto järgi nime sai

Camry täpne vanus pole teada, kuid peremees Silver ütleb, et ta võib olla umbes 1,3-aastane. See, kuidas kass pere juurde jõudis, on üsnagi hämmastav lugu. «Leidsin ta Tartust Amservi Toyota keskuse eest, töötan ise seal. Kassipoiss oli jäänud ilmselt mõne auto mootori rihmade vahele ja tema esikäpa luu oli pooleks,» rääkis peremees. «Viisin kassi arstile ja lootusandvaid sõnumeid ei antud, et ta täielikult paraneks.»

Camry pole peres ainuke loom. FOTO: Erakogu

Siiski otsustas Silver kassile hoiukodu pakkuda seniks, kuni kassi raviti ning see tasus end kuhjaga ära. «Mida aeg edasi, seda rohkem saime aru, et ta kuulub meie koju. Tänaseks jookseb Camry rõõmsalt ringi, aga natuke longates. Nime on ta saanud Toyota Camry järgi, mis pandi talle loomakliinikus, kuna leidsime ta Toyotast,» pajatab kassiomanik.

Iseloomult on Camry julge ja elurõõmus: jookseb, magab, teeb pahandust. Eriti meeldib talle lillepottides kaevamas käia ning laua pealt toitu varastada (küpsised, kurk, tomat, tort, kartul) ehk absoluutselt kõike, mis silmapiiril on. «Kaldun arvama, et ta on olnud pisikesena tänavakass, sest isu on tal meeletu kogu aeg ja sööb ta absoluutselt kõike, kui vaid saaks,» arvab Silver.